Основные валютные пары на мировых рынках торговались разнонаправленно - эксперт

Основные валютные пары на мировых рынках в течение этой недели торговались разнонаправленно.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ.

По его словам, «пара доллар/евро на протяжении недели два раза агрессивно срывала стоповые ордера и возобновляла равномерное трендовое движение вверх». Во вторник движение вниз было обусловлено ростом геополитической напряженности и, как следствие, бегством инвесторов в более безопасные активы, а в четверг - обострением опасности стагфляции в европейском регионе. В результате за неделю пара прошла более 300 пунктов вверх.

Как отметил эксперт, волатильность пары фунт стерлингов/доллар сохранилась неизменной в среду и четверг, попытки переписать максимум предыдущей недели (1,6260) не увенчались успехом. После этого сформировалось нисходящее движение, был переписан минимум вторника (1,6100) и последовала коррекция на 38%, после чего возобновилось ослабление британской валюты.

В.СТЕЛЬМАХ сообщил, что «пара доллар/швейцарский франк снижалась на протяжении недели, следствием чего стал исторический минимум 1,9230, что вполне закономерно - на фоне трудночитаемого и непредсказуемого рынка инвесторы начали переводить средства в валюту-убежище».

По информации эксперта, пара доллар/йена снижалась на протяжении первых четырех дней недели, преодолев в общей сложности около 150 пунктов, а с вечера четверга незначительно скорректировалась на 50 пунктов.