НБУ с 1 марта сокращает время работы валютного межбанка

Национальный банк Украины (НБУ) сократил время работы валютного межбанковского рынка по пятницам и в предпраздничные дни на один час – до 16.00 по киевскому времени. Это предусмотрено постановлением правления НБУ от 25 февраля 2011 г. №45, текстом которого располагает УНИАН.

«Установить время функционирования Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины Национального банка Украины в рабочие дни: с понедельника по четверг (включительно) - с 10.00 до 17.00 по киевскому времени; в пятницу и предпраздничные дни - с 10.00 до 16.00 по киевскому времени», - говорится в постановлении.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2011 года.

На сегодня валютный межбанк работает до 17.00, независимо от дня недели.

Как сообщал УНИАН, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) в январе т.г. составил 25 млрд. 380,1 млн. долл. США.