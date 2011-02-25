Эксперт: падение доллара продолжится

При существующем дефиците национальной валюты на межбанковском рынке падение доллара по отношению к гривне на следующей неделе, скорее всего, продолжится.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН председатель правления «Брокбизнесбанка» Сергей МИШТА.

Он подчеркнул, что доллар США в течение недели с 21 по 25 февраля постепенно дешевел к гривне с уровня 7,9450/7,9550 до уровня 7,9250/7,9350, что было естественно на фоне гривневого дефицита на межбанковском рынке.

По словам С.МИШТЫ, остатки банков на корсчетах в НБУ к концу этой недели увеличились до 15,5 миллиардов гривень с 13 миллиардов, достигнув в середине недели самого низкого уровня за период с ноября 2008 года. «Это связано с продолжающимся вложением некоторых коммерческих банков в депозитные сертификаты НБУ, активизацией возврата комбанками рефинансирования, полученного у Нацбанка ранее, а также выплатой субъектами хозяйственной деятельности налоговых платежей по окончательным расчётам за 2010 год», - считает эксперт.