ЕБРР готов выделить 150 млн. евро на строительство объекта «Укрытие» на Чернобыльской АЭС

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет о готовности Европейского банка реконструкции и развития выделить 150 млн. евро на строительство нового объекта "Укрытие" на Чернобыльской атомной электростанции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер заявил сегодня журналистам,

"Во время разговора со стороны Европейского банка реконструкции и развития прозвучало, что они готовы 150 млн. (евро) нам выделить, то есть, собственно, банк. Но нам нужно, чтобы и другие доноры, буду так их называть, отнеслись с пониманием к этой проблеме", - сказал В.ЛИТВИН.

По словам спикера, ранее прогнозировалось, что для строительства нового надежного укрытия и обеспечения безопасных условий работы для людей на месте аварии необходимо было около 1,2 млрд. евро. Вместе с тем, отметил В.ЛИТВИН, сегодня для этого требуется еще дополнительно 740 млн. евро. В.ЛИТВИН выразил надежду, что в ближайшее время удастся решить проблему с финансированием строительства объекта «Укрытие».

Справка УНИАН. 17 сентября 2007 года ГСП «Чернобыльская АЭС» и французский концерн Novarka подписали контракт на строительство нового безопасного конфайнмента над объектом «Укрытие» Чернобыльской АЭС.

Планировалось, что стоимость работ по сооружению НБК по контракту будет составлять 505 млн. долл., срок строительства объекта – 5 лет.

Концептуальный проект НБК в форме арки был разработан консорциумом Bechtel-Battelle-EDF с привлечением украинского подрядчика – консорциуму «КСК» в 2003 году. Проект получил положительное заключение «Укринвестэкспертизы» и был утвержден распоряжением Кабинета Министров Украины в июле 2004 года.

Основные характеристики НБК: ширина арки – 257 м, высота – 108 м, длина – 150 м. Проектный срок эксплуатации – 100 лет.