Профицит платежного баланса Украины в январе составил 0,259 млрд. долл.

Профицит платежного баланса Украины в январе 2011 года составил 0,259 млрд. долл. по сравнению с дефицитом 1,057 млрд. долл. годом ранее.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, за указанный период профицит текущего счета сократился на 12% – до 0,282 млрд. долл. «Сальдо текущего счета вернулось к положительному значению впервые за последние полгода, чему в первую очередь способствовали сезонные факторы и наращивание физических объемов экспорта по традиционным статьям», – констатирует Нацбанк.

В январе 2011 года счет по капитальным и финансовым операциям платежного баланса был почти сбалансированным – «минус» 23 млн. долл., в отличие от января 2010 года, когда отток составил 1,4 млрд. долл. Улучшение состояния финансового счета в НБУ связывают с отсрочкой платежей по импорту в результате ожидания отмены пенсионного сбора с безналичных валютных операций.

В январе было зафиксировано превышение суммы погашения по долговым обязательствами над суммой привлечения во всех секторах экономики: государственном (73 млн. долл.), реальном (317 млн. долл.), банковском (555 млн. долл.). В итоге чистое погашение по кредитам и облигациям составляло 945 млн. долл. (в январе 2010 года – 825 млн. долл.).

Объем чистого притока прямых иностранных инвестиций составил 230 млн. долл., что на 39% выше, чем в январе 2010 года. Основным реципиентом выступал реальный (небанковский) сектор экономики.

В январе т.г. объем накопления наличной валюты вне банков составил 810 млн. долл., что на 55 млн. долл. меньше, чем в январе 2010 года.

Положительное сальдо сводного платежного баланса позволило продолжить процесс наращивания резервных активов. Их объем на конец января 2011 года достиг 35,1 млрд. долл., что обеспечивает финансирование импорта товаров и услуг на протяжении 5 месяцев будущего периода.

Справка УНИАН. Профицит платежного баланса Украины в 2010 году составил 5,096 млрд. долл. по сравнению с дефицитом 13,726 млрд. долл. в 2009 году.