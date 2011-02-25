Гривня завершила неделю ростом к доллару на 0,2% и падением к евро на 1,1% - эксперт

Гривня завершила эту неделю ростом к доллару на 0,2% и падением к евро на 1,1%.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что в пятницу, 25 февраля, межбанковский валютный рынок закрылся котировками 7,9340-7,9415 грн./долл. Гривня в этот день подешевела к доллару на 0,1%.

При этом, по словам аналитика, в пятницу межбанковский валютный рынок закрылся котировками 10,9316-10,9480 грн./евро. Гривня в этот день подешевела к единой европейской валюте на 0,2%.