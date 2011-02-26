КГГА: зарплата столичных педагогов возрастет на 11%

Отныне в Киеве работники сферы образования, в среднем, будут получать зарплату на 11,3% больше, чем в начале 2011 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, об этом заявил заместитель председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО.

Так, зарплата директоров и заместителей директоров общеобразовательных, вечерних школ, школ-интернатов и ПТУ возрастет на 18,3%, руководителей и заместителей руководителей внешкольных учреждений – на 36,6%, руководителей и заместителей руководителей вузов I-II уровня аккредитации - на 17,3%, руководителей и заместителей руководителей методических кабинетов - на 36,4%.

В то же время, зарплата заведующих детскими садами увеличится на 36,5%, руководителей и заместителей руководителей вузов III-IV уровня аккредитации, учреждений повышенной квалификации и других образовательных учреждений – на 36,5%.

Кроме того, педагоги и специалисты образовательных учреждений получат зарплату больше на 9,2-10,7%.

Как отметил Р.КРАМАРЕНКО, город и в дальнейшем будет изыскивать возможность увеличения расходов для работников социально-культурной сферы.

«Мы не можем запланировать расходы, если этих средств нет в общем фонде бюджета. Это понимает каждый депутат. Следовательно, обвинения, звучащие в адрес исполнительной власти, которая якобы игнорирует социальные потребности работников бюджетной сферы, есть ни что иное, как популизм и попытка повысить свой политический рейтинг», – заявил он.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Киевсовет утвердил изменения к бюджету столицы на текущий год, направив 200 млн. 635,9 тыс. грн. на выравнивание зарплат работников социальной сферы на уровне 2010 года.

Согласно принятым решениям, на зарплатный фонд отрасли здравоохранения будет направлено 82 млн. 917 тыс. грн.; образования – 102 млн. грн.; культуры – 7 млн. 781 тыс. грн.; физической культуры и спорта – 3 млн. 807 тыс. грн. и социальной защиты – 3 млн. 874 тыс. грн.

Предусмотрено, что на стимулирующие выплаты работникам отраслей будет направлено: на образование - 6 млн. 817 тыс. грн.; здравоохранение – 5 млн. 565 тыс. грн.; культуру – 710 тыс. грн.; физическую культуру и спорт – 252 тыс. грн.; соцзащиту – 465 тыс. грн.

Средства в сумме 200 млн. грн. были изысканы в бюджете в результате перераспределения расходов, а также за счет остаточных средств бюджета прошлого года. Как отмечалось на сессии, для того, чтобы возобновить двадцатипроцентные муниципальные надбавки в текущем году, которые осуществлялись в ст олице в 2007-2008 годах, нужно найти финансирование в объеме еще около 400 млн. грн.