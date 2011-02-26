НБУ вводит в обращение памятную монету "Лісова пісня"

Национальный банк Украины с 28 февраля 2011 года вводит в обращение памятную монету "Лісова пісня" номиналом 20 грн.

Об этом говорится в письме регулятора банкам, текстом которого располагает УНИАН.

Монета посвящена 140-летию со дня рождения украинской поэтессы, драматурга, общественной деятельницы Леси Украинки и 100-летию написания драмы "Лісова пісня".

В НБУ напоминают, что одним из самых выдающихся драматичных произведений Леси Украинки является драма-феерия “Лісова пісня”, которая построена на богатом волынском фольклоре, утверждает человеческую мечту, высокие чувства, победу красоты жизни над бездуховностью.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы: масса – 62,2 г, диаметр – 50 мм, тираж – 4 тыс. штук.

Как сообщалось, за период 1995-2010 гг. Нацбанк ввел в обращение более 470 видов памятных и юбилейных монет Украины. В 2011 году запланирован выпуск 35-38 наименований памятных и юбилейных монет.