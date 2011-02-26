Арбузов: Нацбанк планирует отказаться от жесткого администрирования движения капитала

Национальный банк Украины (НБУ) планирует отказаться от жесткого администрирования движения капитала.

Об этом в интервью газете «Зеркало недели» сообщил председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ.

«Нацбанк планирует отказаться от жесткого администрирования. Например, мы готовы уйти от индивидуального лицензирования, установив сумму максимального передвижения капитала (до 100 тыс. евро), при котором необходимым подтверждением будет только свидетельство об уплате налогов. Мы уже дали согласие на эту меру» - сказал С.АРБУЗОВ.

При этом он сообщил, что есть мнение увеличить сумму или вообще снять ограничения. «Но это означало бы свободную конвертацию. А свободная конвертация в условиях нашего неустойчивого платежного баланса — пока недопустима. Поэтому мы на это пока не пойдем. По крайней мере, пока инфляция не придет к более низкому и устойчивому значению, и, потихоньку отходя от интервенций, мы не увидим, что валютный рынок самостоятельно функционирует. Свободно, без тех колебаний, которые пугают население» - отметил АРБУЗОВ.

Он подчеркнул, что категорически против полной конвертации, хотя «вопрос лоббировался очень серьезно».