Арбузов: банк «Киев» на сегодня достаточно капитализирован

Председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ считает, что на сегодня банк «Киев» не нуждается в дополнительной капитализации.

Об этом он сообщил в интервью газете «Зеркало недели».

«На сегодняшний день банк „Киев“ капитализирован в достаточной степени» - сказал С.АРБУЗОВ.

Он отметил, что банк работает прибыльно и выполняет нормативы Нацбанка. «Показатели улучшаются. Поэтому тенденция положительная, и мы считаем, что если он такими темпами будет двигаться и дальше, то как только немного оживится интерес инвесторов к банкам, государство продаст его с прибылью» - сообщил С.АРБУЗОВ.

При этом он подчеркнул, что основная проблема банка — оставленные ему в наследство «плохие» кредиты. «По результатам работы с такими кредитами можно будет принимать решение о его дальнейшей судьбе — это может быть и его продажа инвестору, и слияние с другим государственным банком» - говорит председатель НБУ.

По его словам интерес инвесторов к украинским банкам восстанавливается. «Сегодня спрос на финучреждения есть. Конечно, три-четыре капитала за банк, как до кризиса, не предлагают, но интерес инвесторов присутствует» - отметил С.АРБУЗОВ.