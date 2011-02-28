Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9350-7,9385 грн./долл.
11:15, 28 февраля 2011Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9350/7,9385 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту повысились до 0,2742/0,2745, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,9230/10,9305.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3766/1,3768 (пятница - 1,3816/1,3818).
В пятницу, 25 февраля, Нацбанк на рынок не выходил.
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