Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9350-7,9385 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9350/7,9385 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту повысились до 0,2742/0,2745, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,9230/10,9305.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3766/1,3768 (пятница - 1,3816/1,3818).

В пятницу, 25 февраля, Нацбанк на рынок не выходил.