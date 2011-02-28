Парламент в четверг рассмотрит президентский законопроект о противодействии коррупции

В четверг, 3 марта, Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект “Об основах предотвращения и противодействия коррупции в Украине”, поданный Президентом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Спикер пригласил руководителей фракций и председателей двух профильных комитетов сегодня в 14.00 собраться у него в кабинете, чтобы обсудить поправки к этому законопроекту, поскольку их очень много - свыше 400.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что данный законопроект «очень ответственный, и поэтому нужно голосовать каждую статью, каждый раздел».

Как сообщал УНИАН, 25 февраля в прямом эфире шести телеканалов в рамках проекта «Разговор со страной» Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что парламент до конца текущей сессии примет антикоррупционный законопроект.

Справка УНИАН. 21 декабря 2010 года Верховная Рада отменила ранее принятый пакет антикоррупционных законов. В частности, парламент признал утратившими действие законы Украины “Об основах предотвращения и противодействия коррупции”, “Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений” и “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения”.

В то же время ВР внесла в повестку дня законопроект “Об основах предотвращения и противодействия коррупции в Украине”, поданный Президентом. Законопроект разработан Национальным антикоррупционным комитетом при поддержке Министерства юстиции Украины. Также при подготовке проекта учтены предложения, которые были выражены специалистами, научными работниками и практиками.

23 декабря Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона Украины "Об основах предотвращения и противодействия коррупции в Украине".