АУБ 24 июня проведет свой очередной съезд

Ассоциация украинских банков (АУБ) проведет XV съезд 24 июня 2011 года. Об этом говорится в сообщении АУБ, текстом которого располагает УНИАН.

На съезде планируется рассмотреть стратегию развития банковской отрасли, обсудить вопросы более тесной и активной связи руководства и исполнительной дирекции АУБ с банками.

Также будет вынесена на обсуждение проблема восстановления доверия общества к банкам.

Справка УНИАН. Ассоциация украинских банков создана в 1990 году как всеукраинская негосударственная, независимая, добровольная, некоммерческая организация. АУБ объединяет действующие в Украине коммерческие банки и представляет их системные интересы в отношениях с Национальным банком и другими государственными и негосударственными учреждениями и организациями.

Членами АУБ является 120 из 180 действующих в Украине коммерческих банков. Также в состав АУБ входят 5 региональных банковских союзов.

Высшим органом управления АУБ является съезд, который должен созываться не реже одного раза в год и не позже 1 июля.