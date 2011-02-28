Дефицит бюджета РФ в 2011 году составит около 2%, несмотря на высокие цены на нефть - Кудрин

Москва. Дефицит бюджета Российской Федерации в 2011 году составит около 2%, несмотря на высокие цены на нефть.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил министр финансов России Алексей КУДРИН сегодня на встрече с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

Он отметил, что в 2011 году правительство России собиралось потратить остатки Резервного фонда, но поскольку ценовая конъюнктура на нефть хорошая, этими средствами пользоваться не будет. Кроме того, часть заимствований, которые остаются высокими, будут перекрыты дополнительными доходами.

«Мы ещё раз подтвердим, что нам не нужно столько заимствований. Мы держим ситуацию под контролем, но с учётом ситуации на внутреннем рынке, недопущения избыточного прироста денег (даже если это от нефти), мы частично сохраним заимствования, и дефицит у нас всё равно сохранится. Может быть, это будет около двух или меньше процентов, но всё равно нам часть нашего дефицита нужно погасить с помощью заимствований», – сказал А.КУДРИН.

В то же время он отметил, что часть резерва может даже увеличиться за счёт этих средств от нефти. «Мы предполагаем, что примерно до 1 трлн. 450 млрд. руб. нарастёт Резервный фонд. Впервые после кризиса мы возвращаемся к накоплению резерва, что на самом деле очень важно, поскольку риски мирового рынка сохраняются и цена на нефть сегодня находится в очень высокой точке, по сути, в одной из самых высоких за всю историю наблюдений. Поэтому мы должны быть всегда готовы к тому, что если цена на нефть упадёт, потребуется резерв для обеспечения всех социальных расходов», – отметил министр финансов РФ.