НБУ предоставил для обсуждения проект инструкции о финансовой отчетности банков

Национальный банк Украины (НБУ) предоставил для обсуждения проект Инструкции о порядке составления и обнародования финансовой отчетности банков Украины, текстом которой располагает УНИАН.

Документом, в частности, предусмотрено, обязать банки составлять финотчетность на основании международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

Согласно инструкции, которая действует на сегодня, банки могут также раскрывать информацию в финансовой отчетности в соответствии с национальными положениями (стандартов) бухгалтерского учета.

В проекте Инструкции также учтены изменения, которые были внесены в МСФО.

Свои предложения к проекту банки должны подать до 5 марта 2011 года.