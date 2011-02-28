Дефицит госбюджета в январе составил 942,4 млн. грн.

Государственный бюджет Украины в январе 2011 года сведен с дефицитом 942,4 млн. грн., что на 42%, или 679,6 млн. грн., меньше, чем в январе 2010 года.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, доходы госбюджета составили 18,352 млрд. грн., а расходы и кредитование за вычетом погашения – 19,294 млрд. грн.

Дефицит госбюджета в январе т.г. был профинансирован за счет внешних источников заимствования на 828,9 млн. грн., внутренних источников заимствования – на 113,5 млн. грн., небанковских учреждений – на 104,4 млн. грн., поступлений от приватизации госимущества – на 9,1 млн. грн.

Справка УНИАН. Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» доходы госбюджета предусмотрены на уровне 281,464 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 238,581 млрд. грн., доходы специального фонда – 42,883 млрд. грн.

Расходы госбюджета Украины на 2011 год – 321,920 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда – 279,087 млрд. грн., расходы специального фонда – 42,833 млрд. грн.

Предельный объем дефицита государственного бюджета – 38,843 млрд. грн., предельный объем государственного долга на 31 декабря 2011 года – 375,643 млрд. грн.

Госбюджет Украины включает общий фонд, куда направляются общегосударственные налоги и сборы и из которого финансируются основные расходы, и специальный фонд, средства которого имеют целевое назначение.

При этом дефицит госбюджета рассчитывается как разница суммы его доходов и возвращенных в бюджет кредитов, а также расходов и выданных из госбюджета кредитов.