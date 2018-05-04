Компенсации по вкладам: нет выборов - нет денег?..

Долг перед населением по обесценившимся вкладам Сбербанка СССР стал своеобразным "переходящим красным знаменем", которое передается от одного украинского правительства к другому. Учитывая скорость и количество "правительственных пересменок" в стране за время независимости, почувствовать себя "должниками" перед собственным народом, пожалуй, успели едва ли не все представители отечественного полит-бомонда.

Прошло двадцать лет, сменилось столетие и тысячелетие, но проблема по-прежнему глобальна - компенсации по обесцененным вкладам советского Сбербанка до сих пор не получили почти 6 млн. украинцев (почти 12% населения страны). И до сих пор не ясно - есть ли окончательное видение - как решить вопрос компенсации, в какие сроки и за счет каких денег государство намерено таки погасить этот долг. Власть, независимо от "окраски", по-прежнему подступает к решению этой проблемы очень аккуратно - финансовые впрыскивания несистемны, мизерны и направлены не столько на удовлетворение требований населения, сколько на удовлетворение амбиций и пиар-потребностей правительств как таковых, либо отдельных политиков.

Ситуация абсурдна: одно правительство начинает непомерные для бюджета выплаты для того, чтобы другое не могло их завершить. Понятно, что такой инструмент как выплаты компенсаций, года два назад получивший нарицательное имя - “Юлина тысяча”, плавно сошел на нет как только "Юля" (Ю.Тимошенко) потеряла власть. А "жертвы-кредиторы", уже традиционно, не самые богатые граждане, которые вынуждены были померзнуть еще в зимних очередях в 2008 году, уже второй год кряду так и не могут получить ответ - сколько, когда и кому продолжат выплачивать.

Напомню, что выплаты компенсаций вкладчикам советского Сбербанка начались в 2008 году, когда около 6 млн. из 12 млн. украинцев получили крохи от принадлежащих им средств. В 2009-м компенсационная эйфория понемногу угасла, поскольку действующее правительство ожидало президентские выборы, средств для выплат не было, словом, Кабмин тянул время, обещая с месяца на месяц перечислить деньги на счета "Ощадбанка" для выплаты вкладчикам.

В начале 2010 года прошли президентские выборы, сменился президент, пришло новое правительство. Но определенная преемственность в финансовых взаимоотношениях с народом осталась - в 2010 году правительство, уже под руководством Николая Азарова, удачно уклонилось от практического выполнения обязательств по этим выплатам.

О том, что дело это скользкое и на данный момент неконкретное и неперспективное, косвенно свидетельствует тот факт, что во время "Разговора со страной" Президента Виктора Януковича ни вопрос о перспективах выплаты сбережений в эфире так никто и не задал, ни сам Президент ни словом не упомянул о возможных компенсациях. Хотя вопросы об этом от граждан в адрес первого лица государства поступали - как письменные, так и безмолвные. И эта эфирная тишина может объясняться только тем, что "верхам" нечего сказать... Поэтому они предпочитают петь, отмалчиваться, импровизировать, говорить обо всем на свете, кроме...

Тем временем, благополучно минуло первых два месяца уже 2011 года, но в текущем году кабмин, видимо, все же надеется на массовую амнезию страны, поскольку ни словом не оговорился о том, когда собственно будут возобновлены выплаты.

Новое правительство продолжило практику затягивания очень удачно. В середине 2010 года в парламент поступил проект закона №6491, согласно которому предусматривалось создать “Реестр вкладчиков сбережений граждан” и “Реестр страхователей и застрахованных лиц”. Эксперты отмечали, в частности, что такой закон Украине крайне необходим, поскольку на начальных этапах выплат полных реестров вкладчиков и положенных компенсаций составлено не было, поэтому были пробелы. Впрочем, те же эксперты параллельно называли создание таких реестров “затягиванием процесса выплат”.

Казалось бы, именно в нынешнем году процесс должен был бы активизироваться и людей должны были бы регулярно и исчерпывающе информировать о ходе подготовки к компенсации. Ведь законопроектом предусматривалось создавать реестры к середине 2011 года, а уже потом поэтапно продолжать выплаты. Однако, все опять отодвинулось на неопределенное время - документ тихонько покрывается пылью на полках где-то в недрах Верховной Рады – его вернули на доработку и больше о нем не вспоминали.

Что же имеем на текущий год? Ни выплат, ни реестров, ни даже намеков на то, какие последующие шаги правительство будет осуществлять в этом направлении, ни даже обсуждения проблемы и поисков путей выхода из нее. Скажем, можно, например, прописать механизм начисления процентов на долги правительства.

2010 год пропал для выплат окончательно. А 2011?..

Несколько юридических моментов относительно механизма выплат объяснил юрист ЮФ “Ильяшев и партнеры” Андрей Конопля: “Кабинет Министров Украины пока не устанавливал на 2011 год порядок выплаты компенсаций по обесцененным вкладам советского Сбербанка». По словам специалиста, ежегодно непосредственно в законе о государственном бюджете отдельной статьей должны предусматриваться расходы на эти компенсации, а порядок их осуществления устанавливает правительство. “На 2008 и 2009 гг. такой порядок был установлен. И хотя в законе о госбюджете на 2010 год такая статья расходов была предусмотрена, но порядка, утвержденного Кабинетом Министров, не было», – сказал юрист. Соответственно и средства задним числом никто не будет выдавать.

Что же делать 6 млн. украинцам, которые стали свидетелями того, что им не хватило денег? И здесь самое интересное: взяв на себя труд компенсировать вклады гражданам, власть не вспомнила об ответственности перед ними в случае непредвиденных обстоятельств, которой и стала нехватка средств в госбюджете. Дело в том, что, по словам А.Конопли, Верховный Суд еще в 1999 году дал разъяснение, согласно которому без создания порядка выплат и наличия средств компенсации осуществить невозможно. «Если говорить о судебной практике, то есть позиция Верховного Суда, которая была озвучена еще в 1999 году. Да, можно обращаться в суд, но только в размере, который предусмотрен Порядком, который утверждается на каждый год Кабинетом Министров. И которого на 2011 год нет», – отметил юрист. При этом, подчеркнул он, необходимо учитывать, что Ощадбанк проводит выплату проиндексированных сбережений в рамках, предусмотренных для этого государственным бюджетом, и при условии фактического перечня денежных сумм.

Не опоздают ли с Порядком в году нынешнем - судить сложно. Четко понятно одно - госбюджетом на 2011 год не предусмотрены расходы на компенсацию гражданам потерь от обесценивания денежных сбережений, вложенных в учреждения Сберегательного банка СССР и государственного страхования СССР, которые действовали на территории Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минфина. Вместе с тем, там отмечают, что выполнение государственного бюджета по расходам в 2010 году проводилось в условиях чрезвычайного сложного наполнения доходной части бюджета, вызванного кризисными явлениями в экономике. “В то же время, учитывая то, что объем обязательств государства по возвращению обесцененных денежных сбережений и страховых взносов слишком большой, а финансовые ресурсы государства ограничены, проведение компенсационных выплат в следующих периодах может осуществляться лишь в пределах финансовой возможности государства”, - отмечают в Минфине. Учитывая вышеизложенные обстоятельства, включения расходов на проведение компенсационных выплат в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» возможно рассматривать лишь в случае нахождения дополнительных источников наполнения бюджета.

Однако, заключительными положениями закона о госбюджете-2011 Кабинету Министров поручено по результатам выполнения госбюджета за январь–июнь внести на рассмотрение Верховной Рады предложения об увеличении расходов бюджета, в том числе и на компенсации гражданам потерь от обесценивания денежных сбережений. Правда, все это с оговоркой "с учетом состояния социально-экономического развития страны". Пока, по ощущениям, страна - в состоянии нестояния.

В Минфине также отметили, что вопрос возмещения обесцененных денежных сбережений находится под постоянным контролем органов власти, однако его решение нуждается в определенном времени. Другими словами - государство (недобросовестный должник) в очередной раз просит своих сознательных граждан (добрых кредиторов) войти в положение и подождать еще чуточек. И, видимо, наши добрые сознательные граждане в очередной раз пожалеют свое бедное, безденежное, непутевое государство - т.е. опять подождут... Попробуйте экстраполировать ситуацию на вспышку финансового кризиса в конце 2008 года - ставшие в результате объективных причин неплатежеспособными, граждане шли на чудовищные ухищрения, дабы продолжать выплачивать банковские кредиты. Потому как просьба "Банк, слушай, подожди годика три-четыре, у меня счас денег нету" - выглядит идиотски нереальной еще при попытке ее сформулировать. Тем более непонятны многолетние попытки государства вызывать чувство жалости у своих граждан и... не платить по счетам. При том, что даже в случае выплат, эти суммы даже близко нельзя сравнивать по покупательной способности с теми сотнями или тысячами "сгоревших" советских рублей.

Делать выводы после этого просто не хочется, они не будут позитивными для 6 млн. украинцев. Можно предположить, что дело сдвинется перед проведением очередных выборов, то есть не ранее, чем в набившем оскомину 2012-ом, на который намечаются парламентские выборы. Хочется надеяться, что власть не отложит это нужное дело аж до выборов президентских в 2015 году. Впрочем, постоянно напоминать властям о том, что они должны народу деньги, и вполне конкретные суммы - все-таки необходимо: кабмин платежом красен.

Юлия Главацкая (УНИАН)

P.S. Стратегия и способы возобновления обесцененных денежных сбережений и страховых взносов, заключенных до 2 января 1992 года в учреждения Сберегательного банка СССР и государственного страхования СССР, которые действовали на территории Украины, а также в государственные ценные бумаги: облигации Государственной целевой беспроцентной ссуды 1990 года, облигации Государственной внутренней выигрышной ссуды 1982 года, государственные казначейские обязательства СССР, сертификаты Сберегательного банка СССР, определенные Законом Украины “О государственных гарантиях возобновления сбережений граждан Украины” от 21 ноября 1996 года.

Напомним, Закон "О государственном бюджете Украины на 2002 год" предусматривал провести выплаты в 2002 году гражданам компенсаций денежных сбережений в бывшем Сбербанке СССР на общую сумму 500 млн. грн.

11 января 2008 года были возобновлены выплаты обесцененных сбережений граждан в Сбербанке СССР. Начало процедуры выплат сопровождал огромный общественный ажиотаж, который подогревался панической боязнью того, что средств на компенсации всем гражданам не хватит.

Перед президентскими выборами, в начале 2010 года, экс-премьер-министр и кандидат в президенты Юлия Тимошенко обещала выплатить компенсации остальным гражданам в течение нескольких месяцев. Однако, на выборах победил В.Янукович.