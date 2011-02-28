Номинальный ВВП Украины по итогам 2010 года составил 1,086 трлн. грн.

По предварительным данным, номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины по итогам 2010 года составил 1 трлн. 086,935 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в IV квартале 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 3%, в 2010 году против 2009 г. – 4,2%.

Рост ВВП в IV квартале 2010 года против III квартала 2010 года с учетом фактора сезонности составил 1%.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, валовой внутренний продукт Украины за IІI квартал 2010 года по сравнению с III кварталом 2009 года (в постоянных ценах 2007 г.) составил 103,4%.

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило 15,1% по сравнению с 2008 годом.