Налоговая обещает на треть сократить количество проверок предпринимателей

Во втором квартале 2011 года Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) намерена на треть сократить количество документальных проверок субъектов хозяйствования.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНСУ, переданном УНИАН.

«Мы проанализировали поданную отчетность и определили главные риски, которые могут привести к минимизации налоговых обязательств или к неуплате налогов. Соответственно, наши ревизоры и аудиторы, имея необходимую информацию, будут обращать внимание лишь на тех, кто, вероятно, может использовать незаконные схемы уклонения от налогообложения», - заявил председатель ГНСУ Виталий ЗАХАРЧЕНКО.