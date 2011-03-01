В январе инфляция в зоне евро возросла до 2,3%

Брюссель. В январе 2011 года годовая инфляция (январь к январю) в зоне евро составила 2,3% против 2,2% в декбаре-2010, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 2,7%, как и в декабре-2010.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с декабрем-2010, в январе-2011 была зарегистрирована дефляция в 0,7% в еврозоне и в 0,4% в ЕС-27.

В январе 2011 года самый низкий показатель годовой инфляции зафиксирован в Ирландии (0,2%) и Швеции (1,4%).

Самый высокий показатель годовой инфляции в январе 2011 года был зафиксирован в Румынии (7,0%), Эстонии (5,1%) и Греции (4,9%).

В январе 2010 года годовая инфляция составила 0,9% в зоне евро и 1,7% в ЕС-27.