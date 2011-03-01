Средний размер взятки в России за год вырос в два раза - до 2 тыс. долларов.

Об этом заместитель начальника департамента экономической безопасности МВД России Александр НАЗАРОВ сообщил в интервью «Российской газете» от 1 марта.

«Если год назад средний размер взятки и коммерческого подкупа составлял чуть больше 23 тыс. руб. (770 долларов), то сейчас уже можно говорить о сумме, превышающей 61 тыс. руб. (около 2 тыс. долларов)», - сказал А.НАЗАРОВ.

По его словам, в прошлом году в РФ возбуждено около 8 тыс. уголовных дел, связанных с получением взятки. Что касается всех преступлений, совершенных против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, то их выявлено свыше 37 тыс. При этом количество выявленных фактов в крупном размере увеличилось более чем на 30%.

«Во многом рост размера взятки связан с тем, что активизировались антикоррупционные меры и правоохранительные органы ориентированы на выявление более значимых преступлений. Коррупция становится реально опасным занятием, и чиновники не хотят рисковать по мелочи», - уверен А.НАЗАРОВ.

По его словам, среди фигурантов уголовных дел все больше представителей руководящего звена органов государственной власти и местного самоуправления.

Как сообщал УНИАН, в августе 2010 года начальник Департамента Государственной службы по борьбе с экономической преступностью МВД Украины Валерий КОРЯК сообщил, что общая сумма задокументированных в Украине взяток составила свыше 27,7 млн. грн., а средняя сумма взяток достигла почти 24 тыс. грн.