Минфин США перекрыл доступ Каддафи к ливийским активам

Лидеру Ливии Муаммару КАДДАФИ и его семье перекрыт доступ к ливийским активам в сумме около 30 млрд. долларов, размещенным в США.

Как передает Би-Би-Си, об этом заявил представитель Министерства финансов США Дэвид КОЭН.

Вместе с тем в Ливии продолжается вооруженное противостояние между войсками, лояльными М.КАДДАФИ, и силами повстанцев, добивающихся его отставки.

В нескольких регионах Ливии города попеременно переходят под контроль оппозиции и сил, поддерживающих правительство.

Восток страны в основном остается под контролем повстанцев; здесь расположен город Бенгази, ставший центром антиправительственных выступлений.

Оппозиция также контролирует значительную часть нефтяных объектов. На долю Ливии приходится около 2% мировой добычи нефти, и по оценкам властей, производство сырья в стране уже сократилось на 50%. На фоне противостояния в Ливии и других арабских странах цена нефти продолжила расти; по данным на утро вторника на азиатских рынках она достигла 97 долларов за баррель.

Сторонники М.КАДДАФИ остаются в столице страны Триполи и нескольких прилегающих к ней населенных пунктах.

В ходе ливийского восстания, вспыхнувшего 15 февраля, погибли несколько сотен человек. По оценкам международных наблюдателей, войска М.КАДДАФИ периодически открывали огонь по демонстрантам.

Сам М.КАДДАФИ в интервью западным журналистам заявил, что его любит весь народ страны. В ответ на вопрос, собирается ли он покинуть свой пост, полковник сказал, что сделать этого не может, поскольку формально никакого официального поста он не занимает. М.КАДДАФИ подчеркнул, что власть находится в руках народа Ливии.

Между тем, международное сообщество продолжает оказывать давление на М.КАДДАФИ, убеждая его отойти от руководства страной. Самые резкие комментарии прозвучали из уст посла США в ООН Сьюзан РАЙС и Госсекретаря США Хиллари КЛИНТОН, которая обвинила М.КАДДАФИ в использовании "наемников и бандитов" для нападений на мирных граждан, а также в казнях солдат, отказывающихся воевать против собственного народа.

По данным ООН, в течение предыдущей недели беженцами в Ливии стали около 100 тыс. человек.