«Наша Украина» требует от Кабмина пересмотреть методику расчета инфляции

Политическая партия «Наша Украина» требует от Кабинета министров пересмотреть методику расчета инфляции.

Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя политсовета партии «Наша Украина» Виктор МАТЧУК, сообщает пресс-служба партии.

«Правительство отчитывается о годовой инфляции на уровне 9%, в то время, когда реальный рост цен за последний год на молоко, картофель, муку, масло, капусту произошел на 40-80%, на гречку – почти на 250%, на остальные продукты – по меньшей мере на 20%», - заметил В.МАТЧУК.

Он отметил, что вместо того, чтобы предпринять эффективные средств для укрощения инфляции, власть сознательно занимается очковтирательством, вводя в заблуждение граждан. Официальный показатель инфляции устанавливается не на основе объективных данных относительно ценовой ситуации, а спускается в регионы «сверху», считает депутат.

По его словам, чтобы выйти на нужный уровень, происходит обычное манипулирование статистическими данными: учитываются при расчете акционные товары, товары, которые были уценены из-за потери потребительских свойств, и по другим причинам.

«Даже с учетом искаженных статистических данных относительно уровня инфляции, Украина в прошлом году заняла первая место среди стран СНГ по данному показатель - 9,4%», - подчеркнул В.МАТЧУК.

«Оперируя искаженными данными, правительство не имеет возможности оперативно и адекватно реагировать на вызовы рынка. Поэтому прогнозы правительства относительно снижения темпов инфляции означают только одно: правительство планирует еще больше усилить ручное регулирование цен и продолжать манипулировать статистическими данными», - считает депутат.

По его убеждению, ситуация с дефицитом гречки и муки показала, что когда это правительство берется за регулирование ценовой ситуации, товары просто исчезают с полок.

Кроме того, по словам В.МАТЧУКА, прямым следствием правительственного манипулирования показателем инфляции является занижение социальных стандартов. Так, в государственном бюджете на 2011 год рост прожиточного минимума и минимальной зарплаты предусмотрен на 8,9%, на уровне официального размера инфляции. Занижая показатель инфляции, власть сознательно урезает доходы наименее обеспеченных граждан, добавил депутат.

«Для исправления существующей ситуации «Наша Украина» требует от правительства пересмотреть методику расчета инфляции, обеспечив максимальную открытость данных, которыми оперирует Госкомстат, и приведя их в соответствие с реальными ценами на прилавках магазинов. Также необходимо усовершенствовать методику расчета прожиточного минимума, который на данный момент не обеспечивает элементарных потребностей человека», - отметил «нашеукраинец».