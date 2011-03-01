Межбанк: торги по доллару открылись ростом котировок – 7,9450/7,9540 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,9450/7,9540 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2766/0,2769, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,9855/10,9995.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3825/1,3827 (понедельник - 1,3766/1,3768).

В понедельник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9300/7,9500.