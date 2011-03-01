Создание Государственной страховой компании будет убыточным проектом для государства – эксперт

Создание Государственной страховой компании будет убыточным проектом для государства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня в беседе с журналистами председатель правления СК «ИНГО Украина» Игорь ГОРДИЕНКО.

Он отметил, что говорить о позитивах или негативах, которые принесет создание государственного страховщика как рынку так и государству, пока рано, ведь все будет зависеть от того, какие именно цели будут стоять перед этой структурой.

«Я бы не стал говорить, плохо это или хорошо (создание госстраховщика – УНИАН), но главный вопрос – зачем?» – отметил И.ГОРДИЕНКО.

При этом он подчеркнул, что Государственная страховая компания вряд ли станет эффективным дополнительным источником наполнения государственного бюджета.

«Для государства это будет 100% убыточный проект», – сказал И.ГОРДИЕНКО.

Как сообщал УНИАН, разработанный Министерством экономического развития и торговли проект «Стратегии развития финансового сектора Украины до 2015 года» предусматривает создание в 2011-2012 годах банка содействия развитию и Государственной страховой компании.