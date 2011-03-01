ВР одобрила законопроект об определении особенностей корпоративного управления в банках

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О банках и банковской деятельности» (относительно определения особенностей корпоративного управления в банках).

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 248 народных депутатов из 351, зарегистрированного в сессионном зале.

Законопроект разработан на основе Принципов эффективного корпоративного управления Базельского комитета по банковскому надзору и международной практике корпоративного управления.

В частности, законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Украины «О банках и банковской деятельности» по таким вопросам: определение понятия конфликта интересов и введение требований относительно его избежания в банке; совершенствование структуры управления банка путем рационального и четкого распределения полномочий между органами управления банка, а также создание надлежащей системы подотчетности и контроля; повышение требований относительно квалификации членов совета банка, а именно определено, что не менее 1/4 части совета банка должны составлять лица, имеющие полное высшее образование в области экономики или права, остальные члены совета банка должны иметь полное высшее образование и образование в области управления; создание надлежащей системы внутреннего контроля для обеспечения эффективной банковской деятельности, достоверной финансовой и другой отчетности, соблюдение законодательства и стандартов внутрибанковских положений; совершенствование системы управления рисками банка.

Законопроектом существенно расширяются полномочия и повышается роль совета в управлении банком. Совет определяется основным органом, который осуществляет общее руководство деятельностью банка, осуществляет контроль над деятельностью его исполнительного органа, защиту прав участников банка, а также определение стратегии, бизнес-плана развития банка, политики управления рисками и тому подобное. В то же время, законопроектом предлагается предусмотреть право Национального банка Украины требовать замены члена совета банка в случае ненадлежащего выполнения им своих обязанностей.

Нормами законопроекта охватываются все участники корпоративных отношений и основные компоненты (составляющие) эффективного корпоративного управления, включая цель создания и деятельности акционерного общества, права акционеров, заинтересованных лиц, эффективное управление и надлежащий контроль, раскрытие информации и прозрачность. Внесения изменений в другие законам Украины не требуется.