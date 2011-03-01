Межбанк: торги по доллару закрылись котировками 7,9420/7,9480 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9450/7,9540, к 12:00 сузился спрэд – 7,9460/7,9525. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9420/7,9480 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2766/0,2769, к закрытию цены понизились до 0,2765/0,2768. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,7400 (-0,1100).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3785/1,3850. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,9855/10,9995, к 12:00 цены ушли вверх – 10,9905/11,0055. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне упали – 10,9745/10,9860.