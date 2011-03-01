Вероятность ухода крупных иностранных игроков со страхового рынка высока – эксперт

Вероятность ухода ряда крупных иностранных игроков с украинского страхового рынка достаточно высока.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления СК «ИНГО Украина» Игорь ГОРДИЕНКО.

«Я более чем допускаю, что такое может произойти с большой вероятностью. Кризис не завершился не только в Украине, – отметил он. – Вероятность такого события оцениваю как более чем высокую».

По словам И.ГОРДИЕНКО, крупные иностранные компании могут пересмотреть свои стратегии и, оценив прибыльность и перспективность своих «дочек», отказаться от работы в отдельных регионах, учитывая сохранение нестабильности в мировой финансовой системе.

И.ГОРДИЕНКО отметил, что в 2010 году украинский рынок страхования все еще был подвержен влиянию кризиса и, вероятно, только в текущем году достигнет так называемого дна. Однако уже к концу 2011 года может наметиться некоторое оживление на рынке, при этом последствия кризиса будут оказывать влияние на его развитие до 2013 года.

Также эксперт сообщил, что украинские страховщики все еще испытывают потребность в дополнительном капитале и, учитывая тот факт, что акционеры не всех компаний пойдут на вливание ресурсов, в текущем году может произойти ряд сделок по продаже страховых компаний, но все же это не будет массовым явлением.

«Я не думаю, что будет существенное оживление покупок и продаж пакетов акций страховщиков. Возможно, произойдет какая-то отдельная консолидация», – отметил И.ГОРДИЕНКО.