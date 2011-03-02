В Украине с 1 марта началось автоматическое возмещение НДС

С 1 марта в Украине началось автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«С 1 марта НДС возмещается автоматически для тех плательщиков, которые соответствуют критериям, определенным законом», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он сообщил, что за январь-февраль размер возмещений по НДС превысил 5 млрд. грн.

Кроме того, премьер напомнил, что с 1 апреля начинаются «налоговые каникулы» для малого бизнеса.

«Для налогоплательщиков это огромное событие, которое позволяет по-новому, более эффективно и стабильно планировать развитие своего бизнеса», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он поручил налоговой службе в течение месяца провести разъяснительную работу относительно действия новых правил налогообложения для малого бизнеса.

Напомним, согласно Налоговому кодексу автоматическое возмещение НДС происходит на 23-й день после подачи декларации. За несвоевременное возмещение налога на добавленную стоимость Налоговый кодекс предусматривает применение штрафных санкций в отношении налоговых служб.