Азаров: по итогам 2010 года ВВП впервые превысило 1 трлн. грн.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отмечает, что в Украине по итогам 2010 года ВВП впервые превысило 1 трлн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Кабинета министров.

«По сравнению с предыдущим (2009-м - УНИАН) годом он (ВВП – УНИАН) вырос на 4,2%, и впервые мы перешли знаковый рубеж ВВП – 1 трлн. грн.», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что такой уровень ВВП правительство Виктора ЯНУКОВИЧА в 2007 году планировало получить по итогам 2008 года.

Однако, отметил премьер, 2008 и 2009 годы оказались «потерянными» для экономического развития страны.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины по итогам 2010 года составил 1 трлн. 086,935 млрд. грн.