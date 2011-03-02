Правительство в марте должно вернуть 10,5 млрд. грн. долгов

Украинское правительство в марте т.г. должно вернуть долги на сумму 10,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«В этом месяце, в марте, мы должны отдать 10,5 млрд. грн.», - сказал он, подчеркнув при этом, что это огромный размер средств, превышающий годовые расходы на охрану здоровья и подготовку к Евро-2012.

При этом премьер отметил, что пик выплат по долгам будет в июле, когда размер выплат будет составлять 19 млрд. грн. «Это больше, чем все расходы на систему образования в стране. Никогда еще наша страна не была должна такую астрономическую сумму. Большая ее часть - это безумные заимствования 2009 года, почти под 30% годовых», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что средств, которые придется выплатить по долгам в марте и июле, хватило бы, чтобы на 60% поднять зарплату бюджетникам.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 января 2011 г. составил 433 млрд. 801 млн. 590,51 тыс. грн., или 54 млрд. 634 млн. 961,01 тыс. долл., что на 0,6% больше показателя на конец 2010 года.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2010 году вырос на 37% и на 31 декабря 2010 года составил 54,289 млрд. долл. (на 31 декабря 2009 года – 37,749 млрд. долл.).