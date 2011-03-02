Азаров: доходы бюджета в январе-феврале перевыполнены – собрано около 50 млрд. грн.

Доходы бюджета в январе-феврале т.г. перевыполнены – собрано около 50 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Плановые показатели доходов государственного бюджета в январе-феврале перевыполнены. В бюджет поступило около 50 млрд. грн. – в полтора раза больше, чем за 2 месяца прошлого года», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что такое наполнение бюджета позволяет обеспечить полное и бесперебойное финансирование запланированных расходов.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины в январе 2011 года сведен с дефицитом 942,4 млн. грн., что на 42%, или 679,6 млн. грн., меньше, чем в январе 2010 года.

Доходы госбюджета составили 18,352 млрд. грн., а расходы и кредитование за вычетом погашения – 19,294 млрд. грн.