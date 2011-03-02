Банк Кредит Днепр вошел в 30-ку ведущих банков Украины по размеру активов

По состоянию на 1 января 2011 г. размер активов Банка Кредит Днепр составил 6036,37 млн. грн. Согласно рейтингу Ассоциации украинских банков, это практически на четверть (24,87%) больше аналогичного показателя на 1 января 2010 г.

Как отмечают эксперты, в течение 2010 г. Банк Кредит Днепр, входящий в группу крупных отечественных финучреждений, продемонстрировал активный рост и динамичное развитие в ключевых сегментах деятельности.

Так, темпы прироста депозитного портфеля физических лиц составили 44%. На 1 января 2011 г. банк занимает 24-е место в рейтинге Ассоциации украинских банков по этому показателю.

Согласно данным АУБ, Банк Кредит Днепр нарастил объем депозитов юридических лиц более чем на 40% (до 1404,461 млн. грн.). Финучреждение занимает 25 место среди украинских банков по этому показателю. Рост кредитного портфеля юридических лиц за аналогичный период составил около 50%

В 2010 году Банк Кредит Днепр также на 40% увеличил региональную сеть, существенно усилив свое присутствие в Киеве. В настоящий момент в столице работает 19 отделений банка.