Банк Кредит Днепр вошел в 30-ку ведущих банков Украины по размеру активов
По состоянию на 1 января 2011 г. размер активов Банка Кредит Днепр составил 6036,37 млн. грн. Согласно рейтингу Ассоциации украинских банков, это практически на четверть (24,87%) больше аналогичного показателя на 1 января 2010 г.
Как отмечают эксперты, в течение 2010 г. Банк Кредит Днепр, входящий в группу крупных отечественных финучреждений, продемонстрировал активный рост и динамичное развитие в ключевых сегментах деятельности.
Так, темпы прироста депозитного портфеля физических лиц составили 44%. На 1 января 2011 г. банк занимает 24-е место в рейтинге Ассоциации украинских банков по этому показателю.
Согласно данным АУБ, Банк Кредит Днепр нарастил объем депозитов юридических лиц более чем на 40% (до 1404,461 млн. грн.). Финучреждение занимает 25 место среди украинских банков по этому показателю. Рост кредитного портфеля юридических лиц за аналогичный период составил около 50%
В 2010 году Банк Кредит Днепр также на 40% увеличил региональную сеть, существенно усилив свое присутствие в Киеве. В настоящий момент в столице работает 19 отделений банка.
*** Банк Кредит Днепр(основан в 1993 г.) - универсальное банковское учреждение, предоставляет полный комплекс банковских услуг. Право банка на предоставление услуг подтверждено лицензией Национального банка Украины № 70 от 28.07.2009 г. В 2010 году Банк Кредит Днепр вошел в число крупных банков Украины по классификации НБУ. Владельцем банка является предприниматель и меценат Виктор Пинчук. В числе корпоративных клиентов банка – предприятия и компании, работающие в сфере металлургии, ритейла, телекоммуникаций, аграрном секторе. Банк Кредит Днепр обслуживает более 130 тысяч физических лиц, в течение 8 лет осуществляет выплату пенсий. В настоящий момент филиальная сеть Банка Кредит Днепр насчитывает 70 отделений в 15 областях Украины, включая Киев и города-миллионники. Согласно рейтингам СМИ, Банк Кредит Днепр входит в число десяти наиболее надежных банковских учреждений страны и в ТОП-5 отечественных банков по уровню доверия граждан.
В 2010 году Банк Кредит Днепр вошел в число крупных банков Украины по классификации НБУ. Владельцем банка является предприниматель и меценат Виктор Пинчук.
В числе корпоративных клиентов банка – предприятия и компании, работающие в сфере металлургии, ритейла, телекоммуникаций, аграрном секторе. Банк Кредит Днепр обслуживает более 130 тысяч физических лиц, в течение 8 лет осуществляет выплату пенсий.
В настоящий момент филиальная сеть Банка Кредит Днепр насчитывает 70 отделений в 15 областях Украины, включая Киев и города-миллионники.
Согласно рейтингам СМИ, Банк Кредит Днепр входит в число десяти наиболее надежных банковских учреждений страны и в ТОП-5 отечественных банков по уровню доверия граждан.