Межбанк: торги по доллару открылись котировками 7,9420/7,9490 грн./долл.
11:46, 02 марта 2011Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 7,9420/7,9490 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2774/0,2776, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,9330/10,9440.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3770/1,3772 (вторник — 1,3825/1,3827).
Во вторник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9300/7,9500.
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