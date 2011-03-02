Межбанк: торги по доллару открылись котировками 7,9420/7,9490 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 7,9420/7,9490 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2774/0,2776, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,9330/10,9440.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3770/1,3772 (вторник — 1,3825/1,3827).

Во вторник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9300/7,9500.