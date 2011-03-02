Минфин на последнем аукционе привлек в бюджет от продажи ОВГЗ 521,8 млн. грн.

Министерство финансов Украины на вчерашнем аукционе от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 521,861 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Объем размещения ОВГЗ со сроком погашения 10 августа 2011 года составил 218,504 млн. грн. При этом по сравнению с предыдущим аукционом, который состоялся 22 февраля, Минфин снизил доходность этих бумаг 0,01% - до 6,74% годовых.

Трехлетние ОВГЗ были проданы на сумму 303,357 млн. грн. также при снижении доходности с 11% до 10,85% годовых.

Как сообщалось, по результатам размещения на первичных аукционах облигаций внутреннего государственного займа в Государственный бюджет Украины в январе 2011 года поступило средств на общую сумму 2,806 млрд. грн.

Справка УНИАН. По результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в 2010 году поступило 40,424 млрд. грн.

Всего в 2010 году Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных с целью увеличения уставного капитала НАК “Нафтогаз Украины”, банков и для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 70,657 млрд. грн.