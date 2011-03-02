Ярошенко: ситуацию в "Родовид Банке" рассмотрять на заседании экспертно-аналитического совета при КМУ

Ситуация в "Родовид Банке" будет в ближайшие дни рассмотрена на заседании экспертно-аналитического совета при Кабине министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

«В ближайшее время, возможно, на этой неделе, будет заседание экспертно-аналитического совета, где будет принято решение, каким образом дальше его ("Родовид Банк" – УНИАН) докапитализировать, и будут приняты соответствующие решения по поводу будущего этого банка», - сказал министр.

При этом Ф.ЯРОШЕНКО отметил, что банк будет работать «нормально».

«Все будет нормально, и банк будет функционировать согласно правилу и процедуре», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля т.г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил в эфире, отвечая на вопросы украинцев в рамках проекта «Разговор со страной», что такие банки, как «Родовид Банк», банк «Надра», остаются проблемными, и проблемы данных банков необходимо решать так, чтобы не пострадали вкладчики.

Справка УНИАН. 10 июня 2009 года Кабинет министров Украины принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

«Родовид Банк» зарегистрирован в 1990 году, на сегодня входит в группу крупных банков Украины.

С 16 марта 2009 года «Родовид Банке» работает временная администрация Нацбанка.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

«Родовид Банк» в 2010 году увеличил чистый убыток на 1% по сравнению с 2009 годом – до 4,209 млрд. грн.