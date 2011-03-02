Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9445-7,9475 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9420/7,9490, к 12:00 сузился спрэд 7,9445/7,9485. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9445/7,9475 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2774/0,2776, к 12:00 цены поднялись до 0,2779/0,2780. К закрытию цены достигли верха 0,2788/0,2789. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,4755 (-0,2645).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3770/1,3772, а к 15:10 выросли до 1,3810/1,3812.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9330/10,9440, к 12:00 цены ушли вверх – 10,9525/10,9640. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,9725/10,9825.