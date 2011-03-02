Инфляция в зоне евро в феврале выросла до 2,4%
17:13, 02 марта 2011Финансы
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По предварительным данным, годовая инфляция в феврале 2011 года (февраль-2011 к февралю-2010) в зоне евро составила 2,4%.
Об этом УНИАН сообщили в Евростате.
Согласно сообщению, в январе 2011 года годовая инфляция составила в еврозоне 2,3%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 2,7%.
В зону евро с января 2011 года входит 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.
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