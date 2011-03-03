Меморандум c МВФ: газ подорожает на 30%, тарифы – на 62%

Повышение цен на газ для населения в 2011 году составит 30%, а коммунальных тарифов - 62%.

Об этом сказано в положениях проекта Меморандума об экономической и финансовой политике (МЕФП), согласованного украинской стороной и миссией МВФ по результатам ее работы в Киеве с 1 по 14 февраля 2011 года, который есть в распоряжении ZN.UA .

В частности, правительство Украины и МВФ договорились, что цены на газ для населения в 2011 году будут повышены на 30% (вместо 50%, как планировалось ранее; путем корректировки цены на газ как товар), а повышение будет проходить в два этапа: на 20% до 15 апреля, и еще на 10% с 1 июля 2011 года.

Кроме того, в этом году правительство обязуется повысить тарифы на коммунальные услуги в целом на 62%.

Их рост также запланирован в два этапа - дважды по 26% до 15 апреля и с 1 октября (структурный маяк) 2011 года.

"В качестве предыдущего мероприятия, согласно нашим обязательствам по этой программе, мы (Кабмин) примем, а НКРЭ выдаст необходимые инструкции относительно соответствующего повышения", - говорится в тексте меморандума.

Также правительство обещает привязать установленные тарифы к квадратному метражу квартир/домов и автоматически их корректировать в той же пропорции, что и тарифы для квартир/домов, оборудованных счетчиками.

Кроме того, правительство пообещало МВФ, что будут "распространены полномочия национального органа регулирования рынка коммунальных услуг по установлению тарифов на отопление на менее 90% ТЭЦ и предприятий, производящих тепловую энергию, с точки зрения конечного потребления".

Как сообщалось, повышение цен на газ для населения с 1 апреля на 50% было первоначально предусмотрено Меморандумом между Украиной и МВФ, что был подписан в июле 2010 года.

Первое повышение на 50% отпускных цен на природный газ для населения и цены газа для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения, произошло еще 1 августа прошлого года.

Однако в ходе пересмотра положений меморандума премьер Николай АЗАРОВ заявил, что его правительство убедило МВФ в отсутствии острой необходимости повышать цены на газ для населения "шоковым способом" - на 50% и одномоментно.

Таким образом, сообщил Н.АЗАРОВ, МВФ согласился на постепенное повышение цен на газ и коммунальные тарифы.