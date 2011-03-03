НБУ ожидает возвращения дефицитности текущего счета платежного баланса

Национальный банк Украины ожидает возвращения дефицитности текущего счета платежного баланса Украины, несмотря на некоторое улучшение в январе 2011 года.

Об этом говорится в видеообращении председателя НБУ Сергея АРБУЗОВА, размещенном на сайте Нацбанка.

Он напомнил, что профицит текущего счета в январе 2011 года составил 282 млн. долл., а дефицит счета операций с капиталом и финансовых операций – 23 млн. долл. По итогам января профицит платежного баланса составил 259 млн. долл.

«Оценки Нацбанка на 2011 год в целом пока еще остаются достаточно консервативными, поскольку мы рассматриваем январское улучшение показателей платежного баланса как результат действия временных и сезонных факторов. Мы предполагаем, что дефицит текущего счета может несколько расшириться», – сказал С.АРБУЗОВ.

Однако глава НБУ отмечает, что ожидаемый размер дефицита текущего счета не является критичным и будет полностью покрыт за счет поступлений денежных ресурсов в страну.

«Такое расширение дефицита лежит в приемлемых пределах и имеет стабильные источники финансирования, в частности, полностью покрывается притоком прямых иностранных инвестиций и не является в ближайшей перспективе угрозой для внешней устойчивости страны», – подчеркнул глава Нацбанка.

Он также сообщил, что позитивная ситуация с платежным балансом в январе позволила НБУ нарастить объем валютных резервов. «Формирование профицита сводного платежного баланса 259 млн. долл. позволило НБУ продолжить процесс наращивания резервных активов. Их объем к концу января 2011 года достиг 35,1 млрд. долл., что обеспечивает финансирование импорта товаров и услуг в течение пяти месяцев будущего периода. Это дает возможность поддерживать стабильность на валютном рынке и соблюдать график погашения внешних долгов», – сказал С.АРБУЗОВ.