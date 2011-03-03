Межбанк: торги по доллару открылись котировками 7,9450/7,9495 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись незначительным повышением котировок – 7,9450/7,9495 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2801/0,2803, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,0140/11,0210. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3850/1,3852 (среда – 1,3770/1,3772).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.