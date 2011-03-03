Межбанк: торги по доллару открылись котировками 7,9450/7,9495 грн./долл.
11:20, 03 марта 2011Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись незначительным повышением котировок – 7,9450/7,9495 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2801/0,2803, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,0140/11,0210. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3850/1,3852 (среда – 1,3770/1,3772).
В среду Нацбанк на рынок не выходил.
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