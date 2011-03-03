Moody's ухудшило прогноз рейтинга банка «Форум»

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service ухудшило прогноз долгосрочного рейтинга обязательств банка «Форум» в национальной валюте «Ba1» со «стабильного» до «негативного».

Об этом сообщается на сайте Moody`s.

Согласно сообщению, рейтинговое агентство оставило без изменений рейтинг финансовой устойчивости (BFSR) «E+», прогноз «стабильный», долгосрочный рейтинг обязательств в иностранной валюте «B3», прогноз «стабильный», краткосрочные рейтинги обязательств в обоих валютах «Not Prime» и рейтинг по национальной шкале «Aa1.ua».

Также в сообщении указывается, что данное рейтинговое действие в отношении банка «Форум» связано с недавним снижением базовой оценки кредитоспособности (BCA) Commerzbank («A2/Prime-1/C-»), владеющего банком «Форум», до «Baa2» с сохранением негативного прогноза «C-» по рейтингу BFSR.

Справка УНИАН. Банк «Форум» (Киев) создан в 1994 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2011 года активы банка составили 14,021 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 14,118 млрд. грн., обязательства – 13,256 млрд. грн., уставный капитал – 4,434 млрд. грн., собственный капитал – 764,802 млн. грн.

Банк «Форум» в 2010 году получил убыток в размере 3,282 млрд. грн.

Немецкий Commerzbank владеет 94,5219% акций банка «Форум».