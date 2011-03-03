Азаров запретил налоговикам проводить проверки предпринимателей, работающих на рынках

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ запретил налоговикам ходить на рынки и взимать штрафы.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

В частности, Н.АЗАРОВ поручил руководителю Государственной налоговой службы отменить всяческие проверки предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения на рынках.

«Незачем налоговикам проверять торговые места на базарах, где даже документации не ведется. Мы обещали «каникулы», и мы обещание выполним”, - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

По его мнению, налоговая служба должна сосредоточиться на партнерских отношениях с бизнесом.

Также глава правительства отметил, что налоговые органы должны безоговорочно выполнять норму Налогового кодекса, которая предусматривает в течение полгода - во время адаптационного периода введения новых налоговых правил - мораторий на штрафные санкции.

«Любые приказы, разъяснения, распоряжения, которые разрешают какие-то взыскания вопреки Кодексу, незаконные и не имеют силы», - заявил Н.АЗАРОВ.

«Если такие появились, под личную ответственность председателя ГНС требую их отменить и привлечь к дисциплинарной ответственности «рационализаторов», которые играются с законодательством», - отметил премьер.