Кабмин утвердил стратегию управления госдолгом с ежегодным его сокращением на 2%

Кабинет министров Украины утвердил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2011—2013 годы, согласно которой объем государственного долга ежегодно будет сокращаться на 2%.

Соответствующее постановление №170 от 2 марта размещено на сайте правительства.

Реализация Стратегии позволит достичь отношения объема государственного долга к внутреннему валовому продукту на конец 2011 года не более 32%, в 2012-м не более 30% и в 2013-м не более 28%.

Доля государственного внутреннего долга составит не менее 46%, 46% и 48% соответственно, доля государственного долга с фиксированной ставкой — не менее 69%, 73% и 80% соответственно, средневзвешенный срок до погашения государственного долга — не менее 4, 4 и 5 лет соответственно.

Доля государственного долга, который рефинансируется в 2012 году, ориентировочно составит не более 16% на конец года.