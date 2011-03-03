Доходы Госбюджета в январе-феврале составили 44,663 млрд. грн.

Доходы Государственного бюджета Украины в январе-феврале 2011 года составили 44,663 млрд. грн., что на 44% больше, чем за январь-февраль 2010 года.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Государственного казначейства Украины.

В январе-феврале 2011 года в общий фонд Госбюджета поступило 39,142 млрд. грн, что на 55,5% больше соответствующего показателя 2010 года.

Налоговые поступления в общий фонд Государственного бюджета Украины за отчетный период составляли 37,441 млрд. грн., что на 67,3% больше, неналоговые – 1,257 млрд. грн.

В специальный фонд Государственного бюджета за январь-февраль 2011 года поступило 5,521 млрд. грн. (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета).

Согласно сообщению, доходы Госбюджета в феврале составили 26,311 млрд. грн., что на 43% больше по сравнению с январем-2011 (18,352 млрд. грн.).

Как сообщал УНИАН, Государственный бюджет Украины в январе 2011 года сведен с дефицитом 942,4 млн. грн., что на 42%, или 679,6 млн. грн., меньше, чем в январе 2010 года.

Доходы Госбюджета составили 18,352 млрд. грн., а расходы и кредитование за вычетом погашения – 19,294 млрд. грн.