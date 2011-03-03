В первом полугодии состоится заседание украинско-российской межгосударственной комиссии

В первом полугодии состоится очередное заседание украинско-российской межгосударственной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, о подготовке этого заседания речь шла во время встречи главы Администрации Президента Украины Сергея ЛЕВОЧКИНА и первого заместителя главы правительства России Игоря ШУВАЛОВА сегодня в Киеве.

Как отметил С.ЛЕВОЧКИН, тема экономического сотрудничества Украины и России в двустороннем формате, а также на многостороннем уровне является очень важной.

«Наш двусторонний диалог продолжается, он является эффективным. Товарооборот между двумя государствами увеличивается.», - отметил глава АП.

В свою очередь первый заместитель главы правительства РФ И.ШУВАЛОВ согласился с мнением С.ЛЕВОЧКИНА о позитивной динамике развития и роста товарооборота в украинско-российских экономических отношениях.

«Мы серьезно обсуждаем разные проекты межкооперационных связей, в области самолетостроения и атомной промышленности. Есть много других проектов, по которым еще не приняты решения. Но они готовятся, чтобы представить их главам правительств и президентам», - заявил И.ШУВАЛОВ.

Он также подчеркнул, что стороны должны исходить из того, чтобы успешно завершить ранее учрежденные совместные проекты и инициировать новые направления сотрудничества.

«Наше экономическое взаимодействие является многовекторным и сложным», - также отметил первый заместитель главы правительства РФ.

И.ШУВАЛОВ отдельно коснулся темы сотрудничества в области сельского хозяйства.

«На сегодняшний день это приобрело новое актуальное значение, поскольку проблемы глобальной экономической безопасности сегодня выходят на первое место. Стремительно дорожают продукты питания и это чувствуют в России, в Украине, а также в государствах Европейского Союза. Возможность кооперации Украины и России, а также других государств таможенного союза на мировом продовольственном рынке – это вполне новые возможности», - заявил И.ШУВАЛОВ.

С.ЛЕВОЧКИН и И.ШУВАЛОВ отдельно отметили важность надлежащей подготовки к очередному, пятому заседанию Украинско-российской межгосударственной комиссии, которое планируется провести в первом полугодии 2011 года.