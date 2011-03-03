Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9350-7,9420 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9450/7,9495, к 12:00 цены снизились до 7,9400/7,9440. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9350/7,9420 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2801/0,2803, к 12:00 цены выросли до 0,2809/0,2810. К закрытию цены остались на том же уровне.

В России курс доллар-рубль продолжает падать, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,2597 (-0,2158).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3835/1,3880.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,0140/11,0210, к 12:00 цены ушли вниз - 10,9970/11,0085. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,9900/11,0060.