Налоговая реформа привела к закрытию 206 тыс. «упрощенцев» – эксперт

Налоговая реформа привела к закрытию 3,5 тыс. предпринимателей-юрлиц и более 206 тыс. предпринималей-физлиц, которые работали на упрощенной системе налогообложения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания Совета предпринимателей при Кабинете министров заявил президент украинской стороны Польско-украинской хозяйственной палаты Александр ШЛАПАК.

«Только за месяц-два мы потеряли 3,5 тыс. предприятий-юрлиц, которые работали на упрощенной системе (налогообложения – УНИАН). Куда они пошли? Они ликвидированы, они ушли в тень, возможно, они зарегистрированы сейчас как предприятия, работающие на общем основании. Более сложная ситуация с предпринимателями-физлицами: за месяц мы потеряли более 206 тыс.», - сказал он.

По словам А.ШЛАПАКА, на сегодня власть не добилась желаемого эффекта от налоговой реформы, кроме улучшения поступлений по налогу на добавленную стоимость.

Напомним, с 1 января 2011 года вступил в силу новый Налоговый кодекс. Отдельные положения документа, которые, в частности, касаются упрощенной системы налогообложения, вступают в действие с 1 апреля 2011 года.