В 2012 году Украине по внешним долгам нужно будет выплатить 42 млрд. грн. - Азаров

В 2012 году Украине по внешним долгам необходимо будет выплатить 42 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи со студентами Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

«На следующий год нам придется выплатить примерно 42 млрд. грн. Это тоже очень много, но это уже не 88 (млрд. грн., которые Украина должна выплатить в 2011 году – УНИАН)», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что разница в средствах, которые Украина выплатит в 2011 и 2012 годах, правительством будет направлена на развитие экономики.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 января 2011 г. составил 433 млрд. 801 млн. 590,51 тыс. грн., или 54 млрд. 634 млн. 961,01 тыс. долл., что на 0,6% больше показателя на конец 2010 года.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на 31 января 2011 г. составил 278 млрд. 954 млн. 330,05 тыс. грн. (64,3% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 35 млрд. 132 млн. 787,15 тыс. долл., государственный и гарантированный государством внутренний долг – 154 млрд. 847 млн. 260,46 тыс. грн. (35,7%), или 19 млрд. 502 млн. 173,86 тыс. долл.

Государственный долг Украины на конец января 2011 г. составил 324 млрд. 552 млн. 277,94 тыс. грн. (74,82%), или 40 млрд. 875 млн. 601,76 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 183 млрд. 522 млн. 768,88 тыс. грн. (42,31%), или 23 млрд. 113 млн. 698,84 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 141 млрд. 029 млн. 509,06 тыс. грн. (32,51%), или 17 млрд. 761 млн. 902,92 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 109 млрд. 249 млн. 312,57 тыс. грн. (25,18%), или 13 млрд. 759 млн. 359,25 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 95 млрд. 431 млн. 561,17 тыс. грн. (22%), или 12 млрд. 019 млн. 088,31 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 13 млрд. 817 млн. 751,40 тыс. грн. (3,19%), или 1 млрд. 740 млн. 270,94 тыс. долл.