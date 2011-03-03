Россия не видит зоны свободной торговли СНГ без изъятий - Шувалов

Россия на данном этапе не видит возможности создания зоны свободной торговли без изъятий. Об этом сегодня журналистам в Киеве, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, заявил первый вице-премьер-министр России Игорь ШУВАЛОВ.

Он отметил, что такая позиция обусловлена результатами экспертных выводов.

«Многие эксперты здесь на Украине думали, что, одновременно создавая зону свободной торговли (с ЕС – УНИАН) с изъятиями и с такой тарифной защитой, по которой Украина договорилась с ВТО, возможно поддерживать без изъятий зону свободной торговли СНГ. Эксперты (не украинские – УНИАН) говорят, что это невозможно», - сказал И.ШУВАЛОВ.

Он отметил, что Украина вступила в ВТО с довольно низким уровнем тарифной защиты внутреннего рынка и это может негативно отразиться на рынках стран СНГ при установлении свободной торговли в Содружестве.

«Сегодня единый таможенный тариф для России, Казахстана и Беларуси – 10,5%, у Украины уровень тарифной защиты всего 4,5%, границы наши абсолютно прозрачны. И в случае, если товары будут поступать в большом объеме через зону свободной торговли (с ЕС – УНИАН) на украинский рынок, мы не сможем препятствовать проникновению этих товаров на российский рынок и все таможенное пространство Беларуси и Казахстана. Это сложный и очень неприятный вопрос. Тогда нам придется предпринимать определенные шаги для того, чтобы защищать экономическое пространство Таможенного союза», - сказал И.ШУВАЛОВ.

Он отметил, что вопрос изъятий из свободной торговли СНГ обсуждается очень тщательно и в очередной раз его серьезное обсуждение пройдет в рамках заседания комитета по экономическому сотрудничеству Украины и России 15 апреля в Ялте.